Votre appareil photo vous ment ! (mais le contraire serait bien embêtant)

Un appareil photo, c’est à priori quelque chose de conceptuellement simple. Un système optique (une ou plusieurs lentilles, l’objectif) projette une image sur un capteur (anciennement une pellicule). Les données de ce capteur sont lues, enregistrées en JPG, et voilà :

Eh bien non ! La vie n’est hélas pas si simple ! Votre appareil photo fait tout un tas de traitements et donc de choix dans votre dos, dont vous n’aviez probablement même pas conscience, et que l’on va voir dans cet article.

Cet article ne nécessite aucune connaissance particulière. De plus, je ne vais pas détailler les concepts, mais les illustrer et renvoyer vers tout un tas d’articles externes pour ceux que ça intéresse. Nous allons voir comment un appareil photographique peut transformer un gros tas de photons en cette image :

Et pour ce faire, je vais refaire à la main les différentes opérations dans des logiciels de traitement de RAW, pour vous montrer les résultats intermédiaires.

Comment lire cet article ? Cet article possède plusieurs niveaux de lecture, selon votre intérêt pour les détails et les explications techniques : Le texte principal se suffit normalement à lui-même si vous avez un peu de vocabulaire en photographie. Des blocs explicatifs comme celui-ci détaillent les notions photographiques indispensables à la compréhension de l’article. Vous pouvez les sauter si vous êtes à l’aise avec le vocabulaire utilisé dans les paragraphes précédents. Les notes en bas de page donnent des informations annexes et contiennent des réflexions personnelles qui digresseraient trop si leur contenu était dans le texte principal. L’article contient beaucoup de liens pour qui est intéressé par des explications détaillées sur les divers phénomènes et techniques utilisées. Libre à la personne qui lit d’aller y piocher les informations jugées intéressantes. Bonne lecture !

Le cœur de votre appareil photo, l’organe qui convertit la lumière en signaux qui vont être interprétés en images, c’est le capteur photographique. Mais si votre matériel prend des images en couleur, à de rares exceptions près, les capteurs ne sont sensibles qu’à la luminosité, indépendamment de la longueur d’onde – en d’autres termes, ils ne « voient » qu’en noir et blanc. Mais alors, comment fait l’appareil pour créer des photos en couleur ?! Le filtre UV / IR Pour commencer, l’œil humain n’est sensible qu’à la lumière visible (par définition…) mais le capteur, lui, est réceptif aussi aux ultraviolets proches et surtout aux infrarouges. Mais en temps normal, l’utilisateur ne veut pas que son capteur enregistre de telles longueurs d’onde, parce que si on les conserve, ces fréquences invisibles vont être rendues dans le domaine visible, ce qui va fausser les couleurs. On dote donc les capteurs photographiques de filtres destinés à bloquer ces lumières parasites. La Matrice de Bayer (et ses amies) On obtient donc un capteur qui n’est réceptif qu’à la lumière visible… mais qui fonctionne toujours en noir et blanc : chaque photosite du capteur ne sait faire qu’une chose, indiquer la quantité totale de lumière qui le frappe. Pixels et photosites On peut appeler pixel un élément sensible du capteur – c’est d’ailleurs sous cette dénomination qu’on les retrouve dans les fiches techniques des constructeurs. Ces éléments sensibles à la lumière prennent aussi le nom de photosites, et c’est ce terme que je vais utiliser dans la suite de ce tutoriel, pour éviter la confusion avec les pixels de l’image. Donc : photosite → élément physique du capteur, pixel → élément de l’image générée. Pour récupérer l’information de couleur, on va donc mettre des « lunettes » de couleur (rouge, vert, bleu, soit les couleurs primaires en synthèse additive) devant ces photosites. Chacun ne renverra que l’intensité de la couleur primaire associée, ce qui permettra de reconstituer les couleurs. Pour des raisons de cohérence avec la vision humaine, on trouve deux fois plus de filtres verts que de filtres rouges ou bleus, et ces filtres sont organisés selon une matrice de Bayer ou une variante chez Fujifilm. Matrice de Bayer devant un capteur Photographie du capteur d’une webcam, on y voit la matrice de Bayer Donc, si on représente chaque photosite du capteur par un pixel sur l’image finale en utilisant uniquement la couleur du masque employé à cet endroit-là, on obtient ceci : Correspondance 1 photosite → 1 pixel coloré selon le masque, découpe au centre de l’image Zoom x4 sur l’image : on voit bien la reproduction matrice de Bayer C’est aussi lors de cette transcription que le système corrige l’orientation au besoin – ici le processus est invisible, car l’image comme le capteur étaient à l’horizontale. Dématriçage On est d’accord pour dire que c’est très laid et pas du tout ce qu’attend l’utilisateur. Et pour cause : notre image n’est pas réellement en couleurs à cette étape du processus, elle ne contient que des pixels en niveaux de rouge, de vert ou de bleu. Il faut donc reconstruire les vraies couleurs à partir de ces informations. C’est ce que l’on appelle le dématriçage. Beaucoup d’algorithmes différents existent pour cette opération. L’une des difficultés vient du fait qu’il manque des informations : chaque photosite n’est recouvert que d’une seule lentille colorée (sinon ça ne fonctionnerait pas), mais on veut un pixel par photosite. Or, la moitié des pixels n’ont que les données du vert (ceux des photosites sous les filtres verts), un quart n’ont que l’information du rouge et un quart que celle du bleu. On doit donc interpoler les données absentes sans générer d’artéfacts visibles sur l’image finale. Après ce processus, on obtient une image de ce type : Résultat après dématriçage

L’image produite à cet instant du processus est… franchement verte, ce qui doit être corrigé. Une balance des blancs bien choisie… Avant toute chose, il faut que ce qui nous apparaissait blanc à la prise de vue soit blanc sur l’image. Or, le blanc est une couleur très spécifique, car c’est en fait l’impression colorée que nous laisse un matériau qui renvoie toute la lumière qui l’éclaire. Et cette lumière elle-même peut être de différentes couleurs en fonction de la source – c’est ce qu’on appelle la température de couleur. Mais la température de couleur du blanc d’un écran bien réglé est d’environ 6500 K (lumière dite « lumière du jour »), ce qui ne correspond probablement ni à la température de couleur de la scène photographiée, ni à celle de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et jamais à celle d’une image en sortie de dématriçage. On doit donc faire une opération appelée balance des blancs pour que le blanc de l’image apparaisse blanc sur votre écran. Le résultat, avec la mesure automatique du boitier, est le suivant : Image avec la balance des blancs corrigée Boitier Le boitier d’un appareil photo désigne le corps principal, ce qui contient le capteur et qui fait les calculs. Typiquement sur un réflex, un boitier unique peut accueillir divers objectifs et accessoires tant que les connectiques sont compatibles. Choix de l’appareil – réglable L’appareil choisit le réglage de la balance des blancs pour vous. Elle est généralement correcte sauf en cas d’éclairages multiples par des lumières de couleurs différentes, et on peut souvent changer ce réglage. Correction de l’exposition Le résultat a de meilleures couleurs, mais est très terne. C’est parce que l’exposition, même automatique, est rarement parfaite (notamment à cause de quelques rares pixels très lumineux par rapport au reste de l’image, qui peuvent fausser les mesures automatiques – regardez les reflets par exemple). La balance des blancs effectuée, l’appareil peut décider de corriger l’exposition pour donner une photo mieux équilibrée dans son rendu. Une fois l’exposition corrigée C’est aussi à cette étape que le boitier peut décider de reconstruire les hautes lumières, une technique qui permet d’aller récupérer des détails dans des parties de l’image qui seraient grillés par la correction d’exposition. La photo de test n’autorise hélas pas la visualisation de cet effet. Courbe de tonalité, choix du constructeur et modes automatiques C’est mieux… mais il reste un défaut majeur : c’est très « plat », dans le sens où ça manque de contraste et semble terne. Cette impression vient du fait que le capteur numérique a une réponse linéaire (il faut ajouter une quantité L de lumière en entrée pour augmenter le signal d’une quantité q ) alors que l’œil humain a une réponse logarithmique (il faut multiplier la quantité de lumière en entrée pour augmenter la perception de luminosité d’une quantité q ). De plus, l’œil humain a une gamme dynamique bien plus élevée que le support de reproduction de la photographie (écran ou impression). Il faut donc soit compresser cette gamme dynamique, soit choisir d’ignorer des informations dans les zones très lumineuses et/ou très sombres. L’appareil photographique va donc appliquer une courbe de correction, parfois appelée courbe de tonalité (mais elle peut avoir d’autres noms) pour un rendu plus naturel. On obtient ce genre de résultat : Après application d’une courbe de tonalité proche de celle du boitier La courbe de correction exacte dépend du fabricant du matériel. Si votre appareil propose des styles d’image, ils correspondent généralement à des variantes de cette courbe de correction. Choix majeur de l’appareil Avec les courbes de tonalité, les appareils imposent un choix fort au rendu final. S’il y a une possibilité de réglage de ces courbes, elle est limitée à quelques présélections aux noms abscons. Le choix d’un espace de couleur C’est aussi vers ce moment du traitement que le système définit l’espace de couleurs de sortie. Si vous avez le choix, c’est généralement entre sRGB et Adobe RGB, et à moins de savoir exactement ce que vous faites, conservez sRGB.

Les lois de la physique m’imposent un objectif imparfait… Un appareil photographique, c’est un capteur, mais aussi un objectif. Or, les lois de la physique interdisent que cet objectif soit parfait : l’image produite va toujours contenir des défauts – l’une des difficultés, qui explique le prix de ces objets, est de réduire ces défauts au maximum. Cependant, certaines aberrations sont systématiques et tout à fait connues. Donc, en sachant la taille du capteur et l’objectif choisi, on peut les corriger ! Cela dit, ceci n’est pas réalisé sur toutes les gammes d’appareils… Des droites qui sont courbes ? C’est le moment de les redresser ! Le défaut le plus fréquent, et parfois très visible, est que l’image d’une droite à travers un objectif n’est plus une droite. C’est ce qu’on appelle la distorsion. Elle peut être en barillet, en coussin ou en moustache, selon la forme que prennent les droites vues par l’objectif. Grilles distordues en barillet, en coussin et en moustache, respectivement. Si on connait le modèle d’objectif, la taille du capteur et, dans le cas d’un zoom la focale réellement utilisée, on peut en déduire le type de distorsion et son importance, et la corriger. Ceci impose par contre un léger recadrage de la photo. Peut-on enlever ces franges colorées ? La lumière est composée de différentes longueurs d’onde, qui ont la mauvaise habitude de ne pas être déviées exactement de la même façon par le verre des objectifs. Ça donne un défaut appelé aberration chromatique, surtout visible en bordure d’image sur les objectifs grand-angles. Exemple de franges colorées provoquées par des verres pour forte myopie Cette aberration peut se corriger en connaissant l’optique et l’ouverture utilisées. Application des corrections : Voici à quoi ressemble notre image après application des corrections géométriques : Comme la différence ne saute pas aux yeux sans point de comparaison, voici une image ou j’ai superposé les versions corrigées et non corrigées : Les aberrations chromatiques sont aussi en grande partie éliminées, mais n’étaient que peu présentes sur la photo d’origine et nécessiteraient un détail à 100 % d’agrandissement dans un coin de l’image pour être vraiment visibles. Enfin, les appareils bas de gamme n’appliquent probablement pas ces corrections. Réduisons tout ce vilain bruit Du bruit ? Je n’entends rien ! L’image d’origine a été prise à 3200 ISO, ce qui est une sensibilité élevée. L’appareil utilisé – un Nikon 5600 – étant récent, on s’attend à ce qu’il gère très bien ce genre de sensibilité puisque le sélecteur autorise des valeurs 8 fois supérieures avec un réglage à 25 600 ISO. Or, voici un zoom sur le centre de l’image : Centre de l’image avec tout le bruit du capteur, sans réduction C’est très visiblement bruité. Les couleurs en bas sont particulièrement horribles. Est-ce qu’on aurait fait une fausse manœuvre ? Zoomons sur la même portion de l’image du JPG produit par le boitier : Même zone, mais sur la version produite par le boitier Il faut nous rendre à l’évidence : l’appareil réduit automatiquement le bruit des photographies. La réduction du bruit par profil Chaque capteur introduit du bruit selon un profil connu, et surtout mesurable. On peut donc créer des traitements qui prennent en compte ces données spécifiques au capteur pour réduire une partie du bruit. Le résultat est le suivant : Une fois éliminé le bruit statistiquement connu C’est mieux, mais ça n’est pas encore parfait, loin de là. Peut-on améliorer notre résultat ? D’autres types de réductions de bruit Il existe d’autres techniques de réduction de bruit, comme la réduction de bruit bilatérale et l’élimination des pixels chauds (ce phénomène qui donne l’impression qu’on a renversé un peu de sel et de poivre sur la photo), et bien plus encore. En jouant avec ces types de réductions de bruit supplémentaires, on peut trouver quelque chose de plus proche du résultat du boiter au prix de lourds calculs : Après avoir appliqué plusieurs filtres de réduction de bruit Mais… ce n’est pas encore ça (regardez les textures ou l’aspect du bas de la planche), et pour cause. Les constructeurs gèrent très bien le bruit Les constructeurs connaissent très précisément le bruit provoqué par leurs capteurs, et ont développé des algorithmes de traitement extrêmement poussés et très efficaces. Or, ces algorithmes ne sont appliqués qu’aux JPG, pas aux données brutes (et c’est logique). En 2019, il est hélas pratiquement impossible d’obtenir une réduction de bruit aussi efficace et performante que celle intégrée par les constructeurs à l’aide d’outils libres, ou alors au prix d’efforts importants et de longs réglages. Les logiciels de dérawtisation fournis par les fabricants, ou ceux d’entreprises spécialisées comme DxO, peuvent par contre, rivaliser avec voire dépasser les fichiers produits par les boitiers. Les réglages de débruitage via l’appareil, s’ils existent, sont souvent limités à l’intensité du traitement appliqué.

La photo est devenue floue ? Augmentons la netteté ! Le problème avec tous ces traitements, c’est qu’on s’est sensiblement éloignés de l’idéal un photosite du capteur = un pixel de l’image finale. Tous nos pixels ont été triturés, modifiés, interpolés plusieurs fois… et donc la photo est légèrement floue. Pour contrebalancer ça, l’appareil renforce la netteté (opération aussi appelée accentuation) pour en améliorer l’aspect final. Toujours la zone du centre, cette-fois ci accentuée Un peu de compression pour la route ? Bien, maintenant que tous ces traitements sont terminés, il est temps d’enregistrer l’image obtenue dans un format compréhensible par n’importe quel ordinateur. C’est exactement le travail de la compression JPEG qui va fournir le précieux fichier JPG tant attendu ! Mais c’est une compression destructrice, qui va éliminer plus ou moins d’informations dans la photo, selon la qualité choisie… Et voici un aperçu de notre image finale, où l'on a refait manuellement toutes les opérations automatiques ! La version automatique du boiter, pour rappel

Voici un schéma récapitulatif de la création d’une image par un appareil photographique numérique. En pointillé les opérations effectuées uniquement si nécessaires, et dans un cadre en gras celles qui impliquent des choix forts (donc très visibles sur le rendu final) de la part du fabricant du matériel. Notez que l’ordre est purement théorique et ne reflète probablement pas l’organisation des traitements d’un appareil réel : Schéma des traitement menant à la création d’une photographie Et pour les curieux, la source de ce graphique en DOT : digraph G { node [shape=box]; splines=ortho; subgraph cluster_1 { node [style=filled]; Photons -> Filtre -> Matrice -> Photosite; label = "Capture des données"; } subgraph cluster_2 { node [style=filled]; pixel -> sens -> deraw -> blancs label = "Conversion en image" } subgraph cluster_3 { node [style=filled]; expo -> hauteslumieres expo -> tonalite hauteslumieres -> tonalite tonalite -> disto -> bruit tonalite -> franges -> bruit bruit -> net label = "Post-traitement" } Photosite -> RAW -> pixel blancs -> brut -> expo net -> jpg -> final Filtre [label="Filtre UV/IR"] Matrice [label="Matrice de Bayer"] RAW [label="Données brutes (RAW)"] pixel [label="Attribution des pixels"] sens [label="Orientation" style=dashed] deraw [label="Dématriçage"] blancs [label="Balance des blancs" style=bold] brut [label="Image « brute »"] expo [label="Exposition" style=bold] hauteslumieres [label="Correction des

hautes lumières" style=dashed] tonalite [label="Courbes de tonalité" style=bold] disto [label="Correction des

distorsions"] franges [label="Correction des

aberrations

chromatiques"] bruit [label="Réduction du bruit" style=bold] net [label="Accentuation"] jpg [label="Compression JPG"] final [label="Image finale"] }

Tout ça, c’était pour un appareil simple ! Tout ce que raconte cet article est valable pour un appareil photographique de conception simple – quoique certains traitements soient réservés à des modèles plutôt haut de gamme, comme la correction automatique des déformations induites par les objectifs. Mais la réalité peut être beaucoup plus compliquée, notamment avec les appareils embarqués dans les smartphones. Pour pallier l’extrême miniaturisation des objectifs et des capteurs tout en présentant des chiffres affriolants, les inventeurs redoublent d’ingéniosité. Taille des capteurs photographiques les plus courants. Le cadre bleu correspond au format d’une pellicule standard ou à un capteur de réflex numérique haut de gamme. Le petit capteur de 1/2,5 pouces est un grand capteur pour smartphone. Sur ce genre de matériel, il n’est pas rare de combiner les images issues de plusieurs capteurs, voire d’une série de photos prises par un capteur pour produire une unique image. Les traitements effectués sont alors autrement plus complexes que ceux que je vous ais présentés ici ! Les formats RAW Les fichiers RAW correspondent aux données brutes du capteur et à une poignée de métadonnées. Ils dépendent donc directement du capteur utilisé, et conséquemment du fabricant de celui-ci. C’est pourquoi on trouve une quantité de formats différents malgré quelques initiatives pour obtenir une standardisation. La multiplicité des formats et leur aspect propriétaire et non documenté pose aussi la question de la conservation de tels fichiers : sera-t-il toujours possible de les lire dans le futur ? Repenser le flux de travail et les outils de la photographie numérique ? Presque tout le flux de travail en photographie numérique date d’une époque où les plages dynamiques des capteurs, des écrans et du papier d’impression étaient assez proches les unes des autres. Or, ce n’est plus du tout le cas. De plus, ce qui était cher et complexe au moment de la conception de ces outils s’est très largement démocratisé : aujourd’hui tout un chacun peut s’improviser photographe et avoir envie de bidouiller quelques images. Pire : contrairement à des loisirs comme la musique (où personne ne prétend savoir jouer d’un instrument au bout d’une poignée d’heures de pratique), tout le monde ou presque a un appareil photographique dans sa poche et s’improvise photographe, sans connaitre ne serait-ce que le début des bases de la technique. Une technologie qui devrait se complexifier, un art qui se répand partout : voilà qui donne lieu à de passionnantes réflexions sur l’avenir du traitement de la photographie numérique.

C’est une photo même pas retouchée, ça doit être vrai !

Maintenant, vous savez que cette assertion est doublement fausse : en plus des choix effectués par la personne qui a pris l’image, l’appareil photographique lui-même a réalisé énormément d’opérations pour que vous puissiez obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Et ce alors que votre image semble naturelle, sans aucun effet ni traitement particulier !

